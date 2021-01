Koronavirus ONLINE: Česká hvězda v USA má covid. 12070 úmrtí v ČR, nová vakcína pro Brity

Zapojení studentů lékařských fakult do pomoci v nemocnicích v době koronaviru má být dobrovolné, mělo by být adekvátně ohodnoceno a mělo by umožnit studentům řádně pokračovat ve studiu. V prohlášení zaslaném ČTK to uvedla Asociace děkanů lékařských fakult ČR. Asociace také chce, aby studenti pracující ve zdravotnických zařízeních mohli stejně jako ostatní zdravotníci dostat očkování proti koronaviru.

V současnosti ve zdravotnických zařízeních pomáhá podle děkanů asi tisícovka studentů lékařských fakult a studenti jsou připraveni zvýšit rozsah své pomoci. Děkani uvedli, že jsou si vědomi zhoršující se situace související s šířením koronaviru a očekávaného přetížení nemocnic spojeného s nedostatkem zdravotnického personálu. Podporují zapojení studentů zdravotnických oborů do pomoci ve zdravotnických zařízeních, ale chtějí, aby byly splněny některé podmínky.