Koronavirus ONLINE: Češi a Slováci se můžou znovu volně navštěvovat a Němci ruší varování

Česko hlásí 323 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 9374 lidí, vyléčených je 6693 a aktuálně nakažených je pak 2358. V úterý přibylo 62 nemocných. Za premiérem Andrejem Babišem (ANO) přijel jeho slovenský protějšek Igor Matovič a oznámil otevření společných hranic počínaje půlnocí. Už ve čtvrtek bude moct do zoologických zahrad víc návštěvníků, a to 250 na hektar, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Německo od 15. června zruší varování před cestami do zhruba 30 evropských zemí včetně ČR. Češi už můžou do Chorvatska a od 15. června mohou bez omezení cestovat do většiny států EU. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.