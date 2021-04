Koronavirus ONLINE: Češi 18+ se budou moci hlásit na očkování od července, míní Arenberger

Filmový program jarní části zlínského filmového festivalu pro děti a mládež nabídne oceněné snímky loňského ročníku, animovaná pásma i studentské snímky. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Pořadatelé festivalu letošní 61. ročník rozdělili kvůli pandemii koronaviru na jarní část, která nabídne od 28. května do 1. června on-line program, od 9. do 15. září by se měla konat druhá část s klasickými projekcemi filmů a doprovodným programem. Tématem obou částí bude Literatura ve filmu.

„V rámci filmového programu jarní část festivalu dopřeje divákům nejen festivalové snímky, ale také pořady ČT:D s literární tematikou, projekce nejlepších oceněných animovaných snímků natočených dětmi a mládeží z celé ČR i ze Slovenska v rámci soutěže ANIMÁG 2021 a představí i vítězné projekty letošního ročníku filmové ceny Technologické agentury ČR,“ uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Program bude k dispozici na webu festivalu.