Koronavirus ONLINE: Černý březen v Česku s nejvyšším počtem úmrtí. 7858 hospitalizovaných

Obětí covidu-19 v České republice je ve skutečnosti přes 30 tisíc

Obětí covidu-19 je ve skutečnosti přes 30 tisíc a jde o tragickou bilanci, která je výsledkem našeho společného selhání, říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy Jan Konvalinka, biochemik a prorektor Univerzity Karlovy. Česko podle profesora Jana Konvalinky při postupu proti epidemii koronaviru volilo nepřiznanou taktiku promořování, která vyústila ve velký počet obětí. Celkový rozsah katastrofy je přitom větší, než uvádí oficiální statistiky.

Cestou z krize je rychlé proočkování populace a poučení z chyb. „Bohužel je to za velkou cenu, ale myslím, že to nejhorší máme za sebou. Když neuděláme žádný velký průšvih, měli bychom do léta být z nejhoršího venku,“ říká Jan Konvalinka v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Mluvil i o svém postoji k lékům, kterým chybí data o účinnosti, nebo potřebě navrátit děti do škol.