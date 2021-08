Koronavirus ONLINE: Čeká nás těžký školní rok, říká Plaga. A zpřísnění u sousedů

Francouzská vláda dnes představila plán, který předpokládá co nejrychlejší naočkování žáků středních škol a gymnázií. Všichni žáci by nejpozději do začátku září měli obdržet nabídku vakcinace, prioritu budou mít zejména oblasti s nízkou proočkovaností. Očkování budou provádět přímo ve školách či jejich bezprostředním okolí mobilní týmy. Počítá se i s nasazením očkovacích autobusů.

Alespoň jednu dávku vakcíny dostalo ve Francii 57 procent dětí ve věku 12 až 17 let, na 33 procent je očkovaných plně. V Česku je proti covidu-19 naočkováno nejméně jednou dávkou 24 procent dětí ve věku 12 až 15 let, u věkové skupiny 16 až 29 let je to 48 procent.