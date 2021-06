Koronavirus ONLINE: Čechům „zezelenalo“ Rakousko i Itálie. A soud znovu kárá vládu za opatření

Rusko se potýká s další vlnou koronaviru a v Moskvě se to schyluje k povinnému očkování. Tento požadavek spousta lidí pokládá za diskriminaci.

Mluvčí Kremlu dnes označil za nevyhnutelnou diskriminaci lidí, kteří se odmítají nechat očkovat. V reakci na prohlášení ombudsmanky Taťjany Moskalkovové, že si ji velké množství neočkovaných stěžuje na diskriminaci i na to, že jim v práci vyhrožují propuštěním, odpírají dovolené a odměny, mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov upozornil, že situace vyžaduje energická opatření.

„Virus se chová natolik nestandardně, že neočkovaní a lidé bez imunity se dostanou do méně výhodného postavení, než lidé s imunitou. Je nutné buď překonat onemocnění, anebo se nechat očkovat. To je realita, ve které žijeme a ve které budeme muset v dohledné budoucnosti žít,“ prohlásil. „Realita je taková, že nevyhnutelně dojde k diskriminaci. Lidé bez imunity, lidé bez očkování nebudou moci pracovat na všech místech. Nebude to možné, protože by představovali ohrožení pro okolí,“ dodal podle listu Kommersant.