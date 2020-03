Na Babišově obědě zastínil koronavirus drahé hypotéky

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes vyrazil do ČNB s guvernérem Jiřím Rusnokem na schůzku, kterou avizoval již v únoru v pořadu Blesku Ptám se, pane premiére. Původně měl jednat o bankách, úvěrech a drahých hypotékách a politice ČNB. Potíže s drahým bydlením ale zastínila koronavirová epidemie, kterou Rusnok přirovnal k povodni. Nyní se prý čeká, až voda opadne, ekonomické dopady ale budu nemalé, varoval. „Teď jde o život a o zdraví, potom půjde o peníze,“ poznamenal.

Babiš ujišťoval, že vláda dělá vše pro to, aby šíření koronaviru zastavila. „My nevíme, jak dlouho budou školy zavřené, v tuto chvíli," vrátil se Babiš ke včerejším opatřením. Banky vyzval, aby byly flexibilní především k firmám.

„Paní Merkelová, co řekla, jsem byl v šoku už včera," poznamenal k výroku německé kancléřky o nakažení až 70 procent Němců. „Já bych byl asi, kdybych byl Němec, vyděšen, ale my tohle neříkáme," pokračoval. „To, že to u nás bude stoupat, to je jasné, tomu nezabráníme," dodal Babiš. Více čtěte ZDE