Koronavirus ONLINE: Britská mutace viru je v Česku. A Blatný i Babiš odložili dávku vakcíny

Omezení venkovních aktivit a on-line výuka dětí v důsledku epidemie covidu-19 může do budoucna podle očních lékařů prohloubit trend rostoucího počtu lidí, kteří trpí krátkozrakostí, a vidí tedy špatně do dálky. V tiskové zprávě společnosti Lentiamo to uvedl optometrista Jakub Odcházel. Podle něj by rodiče i při distančním vzdělávání měli dbát na to, aby dítě trávilo dost času venku na přirozeném světle a netrávilo příliš volného času u obrazovek digitálních zařízení. Rodiče by podle něj také neměli podceňovat pravidelné oční prohlídky dětí.

Už před pandemií koronaviru oční lékaři varovali, že změna životního stylu, který se čím dál více přesouvá z venku dovnitř před digitální obrazovky, zřejmě povede k výraznému rozšíření myopie neboli krátkozrakosti. Ještě více času stráveného u počítačů a úbytek venkovních aktivit v důsledku opatření proti covidu-19 podle nich může progres krátkozrakosti dál urychlit.