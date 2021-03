Koronavirus ONLINE: Blatný varuje Čechy před „utržením ze řetězu“. A Pfizer zabírá i u dětí

Alespoň jednu dávku očkování proti covidu-19 má 40 procent lidí nad 70 a 65 procent nad 80 let. Z celkové populace je to zhruba 11 procent lidí s jednou a asi 4,5 procenta se dvěma dávkami. Vyplývá to z vyjádření a prezentace ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví. Zájem o očkování vyjádřilo přihlášením do registračního systému asi 1,3 milionu lidí, z nich 476 000 se chce nechat očkovat u svého praktického lékaře.

Proočkovanost se podle ministra už projevila v domovech seniorů a u zdravotníků. „Nákaza v zařízeních sociálních služeb v podstatě zmizela, stejně tak zmizela i úmrtí,“ řekl Blatný. Podobné je to podle něj i u zdravotníků. Lékařů se podle něj nechalo očkovat asi tři čtvrtiny, mezi sestrami 60 procent.