Koronavirus ONLINE: Blatný se chce podělit o lůžka v nemocnicích. A rozvoz testů do škol drhne

Pastevec sobů zachránil o víkendu v Norsku muže, který se dostal do nesnází, když se za špatného počasí pokusil na lyžích přejít do země ze Švédska. Nor se překonáním hor na švédsko-norské hranici snažil obejít opatření proti šíření koronaviru, která nařizují cestujícím mířícím do Norska předložit negativní test a následně absolvovat desetidenní karanténu v hotelu. Informovala o tom dnes agentura AFP.

„Chtěl se vydat do Norska pro nějaké dokumenty a pak se zase vrátit do Švédska, kde se podílí na stavebním projektu,“ uvedl Trond Helge Rönning ze záchranářské skupiny Norske Folkehjelp. „Aby se vyhnul karanténě, rozhodl se překročit hranici přes hory,“ dodal Rönning z vesnice Tydal, ležící u hranic se Švédskem.

Celkem měl zmíněný muž ve věku mezi 50 a 60 lety v plánu absolvovat 40 kilometrů složitým terénem. Po 25 kilometrech cesty ho v sobotu zastihlo špatné počasí. Zachránil ho nakonec místní chovatel sobů, který ho předal dvěma rybářům u blízkého jezera. Ti se o něj postarali do doby, než přijeli záchranáři, řekl Rönning.

„Byl promočený a prochladlý,“ prohlásil jeden ze záchranářů. Podle něj se Nor za své jednání neomluvil a působil naštvaně. Muž byl nakonec kvůli porušení koronavirových pravidel předán policii.