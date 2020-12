Koronavirus ONLINE: Blatný připustil další uzavření obchodů a hospod. A 8718 mrtvých v ČR

Česko přešlo do třetího stupně protiepidemického systému PES. Skončilo i omezení nočního vycházení, otevřely opět restaurace, obchody i služby. Počet nových případů covidu klesá pomaleji, někde se skoro zastavil. V Česku do 18 hodin přibylo 2433 potvrzených případů, je to zhruba o 300 víc než minulý pátek za stejnou dobu. Rizikové jsou kraje Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Vysočina, Olomoucký a Zlínský, uvedl šéf statistiků Ladislav Dušek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zmínil, že opatření můžou zase zpřísnit a významným podkladem by pro to byly tři dny zhrošeného rizikového skóre PES. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.