Koronavirus ONLINE: Blatný chce pro hříšné hospody tvrdé tresty. A davy v centru Prahy

„I kdyby to byly jen desítky případů, považuji to za velký problém,“ řekl Blatný v České televizi k podnikům, které měly otevřeno po 22. hodině. Rozumí tomu, že lidé se po dlouhé době uzavření restaurací chtějí scházet a bavit, vinu dává provozovatelům. Zákazníci by podle něj pochopili, pokud majitel restaurace vládní nařízení o omezené otvírací době dodržuje, a takových je podle něj naprostá většina. „Ale když se i malá část bude chovat neodpovědně, tak na to doplatíme všichni,“ dodal.