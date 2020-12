Koronavirus ONLINE: Babišova vláda požádá před Vánoci o delší stav nouze. A 9743 úmrtí v ČR

Vláda zrušila podle výsledků svého dnešního jednání pro obyvatele domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem také zákaz vycházení.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) novinářům před jednáním vlády řekla, že testování po návratu by mohlo lidem umožnit odjet z domovů na Vánoce k rodině. Bude to možné i po zrušení zákazu vycházení. Odkdy změna platí, úřad vlády nezveřejnil. Maláčová před vládním zasedáním zmínila ale i krátkodobé vycházky. „Když bude chtít někdo do cukrárny, jak pak zajistíme, aby přišel do domova zpět bez nákazy,“ uvedla šéfka resortu. Jaké přesně podmínky jsou, zatím není jasné.