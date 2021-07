Koronavirus ONLINE: Babiš zuří kvůli olympionikům, Chorvatsko zpřísňuje a děsivá data o deltě

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za skandální, že na olympijské hry do Tokia letěl s českou výpravou lékař neočkovaný proti covidu-19. Novinářům dnes při návštěvě průmyslové zóny v Kvasinách řekl, že je to nefér vůči sportovcům i daňovým poplatníkům a hrubě se mu to nelíbí.

Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu byl lékař Vlastimil Voráček. Portál doplnil, že lékař není proti koronaviru očkován. „Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát,“ uvedl Babiš.

Premiér v posledních dnech navštěvuje kraje, kde se otevírají centra pro očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace. „Všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali. A tady lékař naší delegace není naočkován. Je to hlavně nefér vůči sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit,“ uvedl. Doplnil, že „neuvěřitelná“ situace bude stát peníze i daňové poplatníky.