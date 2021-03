Koronavirus ONLINE: Babiš ve Vídni, 10 511 případů za pondělí a čtvrtý ministr zdravotnictví

Současná vládní opatření jsou sice tvrdá, ale nefungují. V rozhovoru pro Blesk Zprávy to řekl bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce prezidenta Miloše Zemana Roman Prymula. Expertní skupině by doporučil opatření analyzovat a upravit. Promluvil také o tom, že ochranu úst a nosu nejspíš nesundáme do léta, i o vakcínách. Vývoj té české podle Prymuly má smysl, a to hlavně kvůli dalším mutacím koronaviru.