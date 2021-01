Koronavirus ONLINE: Babiš řekl detaily u očkování. A udělá vláda na sjezdovkách pořádek?

„Od 15. ledna se spouští centrální rezervační systém, ale do toho systému se budou moci přihlásit jen lidé starší 80 let. A ti dostanou termín vakcinace - a já doufám, že to zvládneme v lednu. A mladší lidé se v lednu přes centrální rezervační systém nebudou moci přihlásit, ale bude pokračovat očkování podle toho režimu, jaký je teď - lékaři, zdravotníci, senioři v domovech,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

„Od 1. 2. se bude moci do centrálního rezervačního systému přihlásit již každý občan, ale dostane termín podle priority. Hlavní prioritou je věk. Čím starší, tím větší priorita. Ale také některé stavy a nemoci. Čím je člověk nemocnější, tím má větší prioritu. Když má někdo 66 a je zdravý, tak dostane termín později, než někdo, do má 65 let, vysoký tlak a cukrovku,“ dodal.