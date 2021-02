Koronavirus ONLINE: Babiš promluvil o katastrofě. A tvrdší metr na cesty do Česka

Za čtvrtek přibylo v Česku 8032 nově nakažených, podobně jako před týdnem. Rizikové skóre PES se drží na 71 bodech. Neprodloužení nouzového stavu by znamenalo totální kolaps zdravotního systému a obrovský nárůst úmrtnosti a katastrofu, řekl před odletem do Maďarska premiér Andrej Babiš (ANO). Společně s epidemiology a virology bude jednat se svým protějškem Viktorem Orbánem i s ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem. Diskutovat budou zejména o maďarských zkušenostech s ruskou vakcínou Sputnik V. A pro cestující do Česka platí od pátku přísnější pravidla. V aktualizované cestovatelské mapě je nová kategorie velmi rizikových států, do níž patří například Slovensko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, pobaltské země, Slovinsko nebo Irsko a většina zemí mimo Evropskou unii. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.