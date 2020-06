Koronavirus ONLINE: Babiš chce urychlit otevření hranic. Druhé vlny se nejvíc bojí senioři

Moravskoslezský kraj očekává více než miliardový propad příjmů ze sdílených daní v souvislosti s pandemií koronaviru. Nouzový stav si navíc vyžádal také vyšší výdaje - ve zdravotnictví, v dopravě, ale například i na zajištění ochranných pomůcek. Krajští zastupitelé proto dnes přijali několik opatření, která by měla zmírnit dopady pandemie na rozpočet kraje.

Podle hejtmana Iva Vondráka (ANO) je zřejmé, že se vládní opatření i očekávaný pokles ekonomiky projeví na výši příjmů kraje. „Odhadujeme, že příjmy ze sdílených daní budou asi o 20 procent nižší než loni. To znamená, že do rozpočtu 'přiteče' zhruba o 1,5 miliardy korun méně. A vypadá to, že i v roce 2021 budou tyto příjmy stagnovat,“ řekl hejtman.