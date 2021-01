Koronavirus ONLINE: Babiš chce přitvrdit, další ostuda Blatného a ošetřovné čeká změna

Plaga respektuje, že se školáci 1. února do lavic nevrátí. „Školy neotevírá a nezavírá ministr školství v žádné evropské zemi, dělají to epidemiologové a ministr zdravotnictví. Já plně respektuji a můžu za to být kritizován, ale je to v pořádku, že tak činím, respektuji ministerstvo zdravotnictví. Ta situace měla nějaký trend a ten trend se zjevně podle posledních čísel zastavil. Naplněnost nemocnic, naplněnost JIPek je to klíčové kritérium, které sleduje ministerstvo zdravotnictví. A to nedovoluje další rozvolnění a rozkmitání té společnosti zvýšenou mírou sociálních kontaktů. Takže to respektuji, byť z toho nejsem nadšen,“ uvedl na tiskovce ministr školství Robert Plaga.

Váda přitom chystá naopak zpřísnění opatření. Ve školství pro něj Plaga prostor nevidí. „Celá ta situace okolo covidu ve všech zemích, její řešení leží ve snížení míry sociálních kontaktů. Když se podíváte, jaká je redukce ve školství, tak školství náklady brždění epidemie neslo na podzim, kdy se přistoupilo k tehdy bezprecedentnímu kroku v Evropě, tzn. zastavení provozu 1. stupňů. A z mého pohledu není prostor pro další utahování v oblasti školství, bylo by to hloupé a krátkozraké,“ vzkázal ministr a dodal: „Prostor pro další zavírání škol nevidím.“