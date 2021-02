Koronavirus ONLINE: Babiš chce od března očkování i pro šedesátníky, Plaga návrat maturantů

Ve studiu ČT v Otázkách Václava Moravce Jan Hamáček (ČSSD), Vojtěch Filip (KSČM) a Ivan Bartoš (Piráti) debatovali o tom, zda jdou vládní představitelé občanům příkladem, ale také o návratu do škol.

„Potřebujeme poslat děti do škol, protože to má základní pozitivní věc - a to, že uvolníme část lidí, kteří zůstávají doma s malými dětmi. Nikdo nevysvětlil, proč může chodit 1. a 2. ročník a 3. ročník už ne, přestože jsou to děti do 10 let. To je podle mého soudu nesmyslná věc. První stupeň by do škol měl jít,“ apeloval v OVM šéf KSČM Vojtěch Filip.

„Pokud někdo chce statistiky a chce vidět, co vlastně udělá otevření škol, tak se stačí podívat na dvě čísla – jedna za září a jedna z podzimu. Ve chvíli, kdy jsme školy otevřeli, děcka se vrátila, tak nám ta čísla vystřelila nahoru, to je prostě objektivní fakt,“ reagoval Hamáček.

„My nejsme ve sporu, všichni souhlasíme s tím, že nechceme ta děcka držet doma do června,“ poznamenal vicepremiér. Vzpomněl však i na to, že když sám prodělával covid-19, obvinil ministra Miroslava Tomana (ČSSD), že právě on ho nakazil. Na hygieně mu však řekli, že se tak patrně nestalo. „Pravděpodobně mě nakazili moji synové, kteří byli naprosto bezpříznakoví,“ poznamenal Hamáček.