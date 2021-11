Koronavirus ONLINE: 9902 nakažených za úterý v ČR. A přes 2000 lidí už je v nemocnicích

Mělo by v Česku být kvůli zpomalení nákazy očkování povinné? Zavést ho není jednoduchou disciplínou, jak zjistily Blesk Zprávy. „Zákon o ochraně veřejného zdraví ukládá povinnost podrobit se pravidelnému očkování v případech a termínech upravených v prováděcí vyhlášce Ministerstva zdravotnictví (Vyhláška č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem) (dále jen „vyhláška“). Povinnost očkování proti onemocnění covid-19 ve vyhlášce v současné době není. Pokud povinnost očkování není součástí dané vyhlášky, nelze ho prozatím po nikom vyžadovat. To by bylo možné až v případě, pokud by se očkování proti onemocnění covid-19 změnou vyhlášky zařadilo mezi povinná očkování,“ upozorňuje prostřednictvím Blesk Zpráv.

Pokud by očkování proti onemocnění nebylo zapsáno ve vyhlášce, která je podle Ústavního soudu v současném nastavení v souladu s Listinou základních práv a svobod, bylo by požadování vakcinace protizákonné. Podle Fialové by zaměstnavatelé byli oprávnění kontrolovat očkování nejspíše jen v případě, že by bylo potřeba k výkonu práce.

Obdobného názoru je i advokát David Šupej ze Sedlakova Legal, který již dříve pro Blesk poznamenal, že „s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci by však mohl stanovit povinnost očkování pro řádný výkon práce ve výjimečných případech, např. u zaměstnanců, kteří musejí často cestovat do rizikových zemí.“