Koronavirus ONLINE: 8963 případů za pátek v ČR, epidemie dál slábne. Ale šíří se omikron

V Portugalsku se zhruba každé dva dny zdvojnásobí počet případů nakažlivější varianty koronaviru omikron. Tato varianta by do konce roku mohla představovat až 80 procent všech zaznamenaných případů covidu-19 v zemi. Podle agentury Reuters to dnes prohlásila portugalská ministryně zdravotnictví Marta Temidová.

Omikron v současné době připadá asi na 20 procent všech případů, uvedla Temidová. To znamená, že novou variantou se již nakazilo více lidí, než kolik vyplývá z oficiálních statistik. Portugalské úřady zatím oznámily 69 potvrzených případů. „Ve vánočním týdnu to může být 50 procent a v posledním týdnu roku 80 procent,“ dodala ministryně