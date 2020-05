Koronavirus ONLINE: 8957 případů v ČR. Venku bez roušek a do škol zpátky i druhé stupně a SŠ?

Žáci druhého stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol by se v omezené míře mohli do lavic vrátit 8. června. Ministr školství Robert Plaga (ANO) to dnes navrhne vládě. Školy by pro žáky mohly připravit aktivity podle svých možností. Nemusely by fungovat každý den jako první stupeň základních škol, ale spíše ve formě konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků základních či středních škol. Dnes to řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.