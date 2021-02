Koronavirus ONLINE: 8782 nových případů za pátek. A stav nouze v rukách hejtmanů

Reakce na výskyt nákazy covidu-19 ve škole se za uplynulý rok výrazně změnily. Zatímco loni v březnu informace o podezření na infekční dítě v první škole v Česku vyvolala u řady lidí strach a vzbudila ohromný zájem médií, v současnosti už to lidé vnímají téměř jako běžnou věc. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel Petr Karvánek ze ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6, která měla loni jako první v ČR třídy v karanténě.

Od té doby nemoc prodělalo několik desítek dětí i zaměstnanců školy včetně ředitele. Vláda podle něj situaci nezvládá. Karvánek se proto obává, že současná výuka na dálku brzo neskončí.

"Když si na to teď vzpomenu, tak to byly jedny z nejhorších dnů v mém životě, protože to byla úplně nová situace," uvedl Karvánek. Vyděsil ho zájem, který už jen podezření na výskyt nového koronaviru ve škole vzbudil v médiích. "Měl jsem největší množství telefonátů za svůj život v jeden den, bylo jich třeba 150," řekl. Podle něj se od té doby do současnosti vnímání covidu-19 až neuvěřitelně změnilo. "Dneska, když mi někdo (kvůli nákaze) zavolá, tak je to všechno v klidu," řekl.

Od zahájení školního roku dosud podle něj prodělalo covid-19 zhruba 30 ze 100 zaměstnanců školy a asi 50 z 650 dětí. Nejvíc případů bylo na přelomu září a října, uvedl.