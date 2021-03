Koronavirus ONLINE: 8675 lidí v nemocnicích v ČR. A náhlý konec ministra zdravotnictví

Zaměstnanci brněnského dopravního podniku (DPMB) vytvořili z deseti autobusů ve vozovně Slatina srdce o rozměrech zhruba 60 krát 60 metrů. Symbol má nejen připomenout rok od vyhlášení nouzového stavu v České republice kvůli pandemii koronaviru, ale také potěšit všechny, kdo jej uvidí. Video z dronu je ode dneška ke zhlédnutí na sociálních sítích dopravního podniku, řekla ČTK jeho mluvčí Hana Tomaštíková.

Hlavní myšlenkou bylo udělat lidem radost. „Nálada posledních měsíců není příliš optimistická, lidé jsou vyčerpaní, smutní, mnohdy rezignovaní a všem nám chybí ono světlo na konci tunelu. Nápad vznikl spontánně a zprvu jsme ani nedoufali, že by bylo možné ho uskutečnit. Kolegové ve Slatině byli nejdřív v šoku, ale pak to vzali jako výzvu a pustili se do příprav,“ řekla Tomaštíková.