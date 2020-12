Koronavirus ONLINE: 8625 úmrtí v ČR. Fronty po rozvolnění, Kalousek v hospodě před polednem

Očkování na covid by měli podpořit celebrity a politici, zmiňují to odborníci z řad lékařů, ale i studentů. „Měl by to udělat i prezident Zeman a vyzvat i své voliče,“ řekl k tomu virolog Ladislav Machala.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že společnost je v názoru na vakcínu rozdělená. Ministerstvo si nyní také nechalo podobné výzkumy vypracovat, výsledky má mít příští týden. Podle aktuálních průzkumů se ale nechce očkovat 50 procent Čechů.