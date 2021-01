Koronavirus ONLINE: 8010 nakažených za pátek. Další zpřísnění? Nepřineslo by efekt, míní Havlíček

Pražská tržnice v Holešovicích požádala ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky ze zákazu prodeje. Největší problémy mají prodejci čerstvého zboží. Podobně jako loni na jaře pronajímatel zřejmě poskytne prodejcům slevy na nájemném. Na svých webových stránkách zveřejnil seznam prodejců s kontakty, aby si u nich mohli zákazníci zboží objednat. ČTK to dnes sdělila mluvčí tržnice Kateřina Písačková.

„Prodáváme stejné zboží jako večerky nebo supermarkety, naši prodejci kvůli tomu mají ztráty. Ale nesedíme s rukama v klíně. Už teď řešíme s ministerstvem zdravotnictví, jestli by hala nemohla dostat výjimku. Vnímáme, že možná vláda v celém souboru opatření nemůže pamatovat na takhle konkrétní provoz. Víc uvidíme po víkendu,“ řekla Písačková. Dodala, vedení tržnice si zároveň uvědomuje, že čím více se budou vládní nařízení dodržovat, tím dříve by se mohl vrátit život do aspoň trochu normálních kolejí.