Koronavirus ONLINE: 7860 případů za pondělí. A Česku hrozí umrtvení od 25. prosince

Ve Zlínském kraji přibylo v pondělí 427 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 144 více než minulé pondělí. V neděli přibylo 302 případů. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví, které údaje zpětně upravuje. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES je od pondělí na hodnotě 80, od 13. do 20. prosince bylo 81. Odpovídá to pátému, nejvyššímu stupni rizika.