Koronavirus ONLINE: 7860 případů za pondělí. A Blatný znovu hrozí umrtvením o Vánocích

Světová zdravotnická organizace (WHO) chce uspořádat jednání věnované strategiím boje s novou a nakažlivější mutací koronaviru, která se objevila v Británii. Podle agentury Reuters to dnes oznámil šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge. Datum schůzky, které by se měly zúčastnit členské státy WHO, však zatím neupřesnil.

„Dokud nebudeme mít lepší informace, je rozumné omezit cestování s cílem zabránit šíření nemoci,“ uvedl na twitteru Kluge. Doplnil, že nezbytné cestování by mělo být nadále možné a zároveň by se měly zachovat dodavatelské řetězce pro základní zboží.