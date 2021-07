Koronavirus ONLINE: 75 případů v ČR za neděli. A nepříjemné novinky pro dovolenkáře

Lidé, kteří mají dostatek protilátek po prodělání covidu, by se nemuseli očkovat. V CNN Prima News to řekl bývalý ministr zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula. „Měla by k tomu zasednout odborná skupina a jednoznačně stanovit další postup. U různých osob jsou různé hladiny, bezpečná hladina může být například 200 jednotek. Lidé s takovou hladinou budou považováni za imunní a nemuseli by se očkovat.,“ řekl Prymula.

Nejvyšší správní soud označil koncem června za diskriminační, že test na protilátky není uznávaný jako potvrzení o bezinfekčnosti – na rozdíl od očkování, nedávno prodělané nemoci nebo negativního testu. Ministerstvo podle svého šéfa Adama Vojtěcha (za ANO) změny v tomto směru nechystá.