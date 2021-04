Koronavirus ONLINE: 7015 případů v ČR za středu. A ministr Arenberger chystá změny

Britský premiér Boris Johnson si pochvaluje, že se Velká Británie drží předem sestaveného očkovacího plánu a plánu k rozvolňování.

„Díky vašemu úsilí a vakcinace se od pondělí přesuneme do druhého kroku našeho plánu - znovuotevření obchodů, tělocvičen, kadeřnictví a venkovní pohostinství všeho druhu,“ uvedl na twitteru.

We set out our roadmap and we’re sticking to it.



Thanks to your efforts and the vaccine rollout, from Monday we will move to Step Two of our roadmap – reopening shops, gyms, hairdressers and outdoor hospitality of all kinds. pic.twitter.com/LJojqMpAuY