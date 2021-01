Koronavirus ONLINE: 6680 lidí v nemocnicích, ty hlásí potíže. A Kalousek si rýpl u očkování

Italská vláda se v noci na dnešek rozhodla kvůli epidemické situaci odložit zahájení prezenčního vyučování na středních školách. Ty se mají otevřít v pondělí 11. ledna a nikoliv ve čtvrtek, jak původně vláda zamýšlela. Některé regiony se ale rozhodly, že střední školy nechají zavřené až do konce ledna, píše dnes agentura AFP. Nevládní organizace varují před příliš dlouhým přerušením prezenční výuky.

Žáci základních škol se vrátí do lavic již tento čtvrtek. V pondělí se do středních škol vrátí 50 procent studentů, druhá polovina bude pokračovat v distanční výuce. Čtyři regiony ale rozhodly posunout obnovu prezenční výuky na středních školách na konec ledna či začátek února. Vláda také rozhodla prodloužit do 15. ledna pravidla zavedená pro období vánočních a novoročních svátků. Zakázané jsou tak cesty a přesuny mezi jednotlivými regiony.