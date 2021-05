Koronavirus ONLINE: 65 podezřelých úmrtí po očkování v Česku. A spor o vakcíny

V Moravskoslezském kraji přibylo ve středu 163 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to nejméně od 29. září. Proti úterý je to o 88 nakažených méně. Proti minulé středě je to o 112 méně. Nově nakažených za posledních sedm dní je 111 na 100.000 lidí, o devět méně než v úterý. Vyplývá to z údajů Chytré karantény, které zveřejňuje hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Pomalu ale jistě se blížíme psychologické hranici 100 nově nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní,“ uvedl Vondrák.