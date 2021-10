Koronavirus ONLINE: 6274 nových případů v ČR za úterý. Opět přibylo lidí v nemocnicích

Obyvatelé Austrálie, kteří jsou plně očkovaní proti covidu, budou moci od 1. listopadu opustit zemi, aniž by museli žádat o zvláštní povolení pro cestu. S odvoláním na australské úřady o tom dnes informovala agentura Reuters. Země podle ní rozvolňuje protiepidemická opatření v souvislosti s tím, jak se v ní zvyšuje proočkovanost.

Australané nemohou cestovat do zahraničí bez povolení už déle než 18 měsíců a tisíce plně očkovaných obyvatel země žijících v zahraničí se nemohly kvůli omezeným příjezdům vrátit do vlasti, píše Reuters. Canberra loni v březnu uzavřela hranice a po svých obyvatelích vyžadovala, aby si opatřili pro cesty do zahraničí udělení výjimky.

"Národní plán funguje (...) je to o otevření Austrálie a to se děje, protože míra proočkovanosti stoupá tak vysoko," uvedl dnes premiér Scott Morrison. Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 už zdravotníci v zemi podali téměř 90 procentům lidí starších 16 let. Australský lékový regulátor zároveň předběžně schválil posilovací dávku očkovacího preparátu firem Pfizer/BioNTech pro osoby starší 18 let.