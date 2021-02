Koronavirus ONLINE: 6 755 případů za sobotu v ČR. Covidových JIP lůžek zbývá 165

Městys Všeruby u hranic poskytl dočasný azyl německé policii, která nonstop prověřuje české občany mířící do Bavorska. Němci požádali o to, aby mohli kontrolovat na české straně, podobně jako to bylo na jaře na Folmavě, kdy byli Češi v Německu. V sobotu to řekl starosta Václav Bernard (STAN). Do pátku kontrolovali Němci na své straně oba směry v jednom pruhu, což způsobovalo problémy. Souhlas dostali od Ministerstva vnitra ČR.