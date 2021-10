Koronavirus ONLINE: 5824 nakažených za středu v ČR. A „obrovské Halloween party“ děsí Babiše

Zdravotní pojišťovny vydaly za uplynulý rok a půl od začátku epidemie na testování kvůli covidu-19 téměř 16 miliard korun. Vyplývá to z odpovědí zástupců pojišťoven a výpočtu ČTK. Loni to bylo zhruba pět miliard, letos do září už skoro 10 miliard korun včetně miliardového příspěvku firmám na samotesty zaměstnanců. Hrazení preventivních testů, tedy antigenních a části testů PCR, ukončí pojišťovny od 1. listopadu.

Dál ale budou preventivní testy platit dětem do 18 let, očkovaným a lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Pokračovat bude také úhrada testů, na které pošle pacienta lékař nebo hygiena. Podle Anticovid týmu koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), jejíž zástupci by v příští vládě chtěli obsadit ministerstvo zdravotnictví, je zrušení hrazených testů chyba, protože přináší lepší informaci o rozšíření nákazy v populaci.