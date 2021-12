Koronavirus ONLINE: 5749 nakažených za den v Česku. A Jižní Afrika už překonala vlnu omikronu

V USA muselo být na konci prosince s covidem-19 hospitalizováno nově 378 dětí. Podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je to ve skupině občanů do 18 let oproti předchozímu týdnu 66procentní nárůst. V USA zaznamenali ve čtvrtek za minulých 24 hodin 580 000 nových nákaz, což je dosud nejvyšší denní údaj v zemi a dvojnásobek ve srovnání s růsty nákazy minulou zimu.

Hospitalizací ani úmrtí ale tímto tempem nepřibývá, což posiluje naději, že varianta omikron je mírnější než delta. V minulých dvou týdnech se denní počty úmrtí snížily o pět procent a činí v průměru 1221 případů. Hospitalizací v celé populaci přibylo o 15 procent na průměrných 78 781 denně.

Počet dětí, jež bylo nutné hospitalizovat, je ale znepokojivý a odborníci vyzývají občany, aby své děti nechali očkovat. Za růstem dětské hospitalizace je podle nich vysoká nakažlivost omikronu.