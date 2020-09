Koronavirus ONLINE: 563 případů za pondělí v Česku. Jsme na tom až 4x hůř než Němci

Výstaviště České Budějovice ruší kvůli šíření nemoci covid-19 listopadovou výstavu Vzdělání a řemeslo, největší přehlídku středních škol a učilišť v jižních Čechách. Třídenní akci pořadatelé plánovali na 5. až 7. listopad. Je to šestá akce, kterou Výstaviště letos kvůli koronaviru zrušilo. Za poslední půlrok připravilo jen Podzimní trhy, jež minulý víkend přilákaly asi přes 5000 lidí. Dnes to řekla mluvčí výstaviště Michaela Čeňková.

Výstava Vzdělání a řemeslo má tradici 25 let. "Bohužel i tuto akci jsme museli odložit z důvodů mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Mrzí nás to o to více, že výstava měla v posledních dvou letech velký nárůst pozornosti, a to jak ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků," uvedl předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin. Podle odhadů přilákala loni tato výstava asi 16.000 návštěvníků.