Koronavirus ONLINE: 5443 nakažených za sobotu v Česku a Maďar lituje „nevyčíslitelné ztráty“

„USA mají nový rekord v očkování - 3,1 milonu dávek za jediný den. V propočtu na Česko by to bylo cca 100 tisíc/den. Průměr v USA je 2,2 milionu očkovaných denně, na populaci ČR to představuje 70 tisíc. Ani to jim však nestačí. Novým cílem je 4 miliony denně,“ uvedl epidemiolog Rastislav Maďar.