Koronavirus ONLINE: 514 případů za pondělí. A výpadek portálu s certifikáty k očkování

Žáci by možná od příštího pondělí nemuseli nosit roušky při výuce ve třídě. Rozhodnout by se mělo podle vývoje epidemie nejpozději příští pondělí. Roušky by pak asi nadále zůstaly na chodbách či v šatnách škol. Po dnešním jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Jeho vyjádření ČTK poskytla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Do konce školního roku by se podle Plagy školy měly dozvědět, jak to bude s testováním žáků od září.