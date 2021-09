Koronavirus ONLINE: 493 případů za pondělí v Česku. A Putin se uchýlil do izolace

Systém veřejného zdravotního pojištění by se mohl za tři roky dostat do hlubokého deficitu, chybět by mohlo 22 až 76 miliard korun, varuje Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Výdaje systému podle svazu rostou v posledních letech výrazně rychleji než ekonomika, a epidemie covidu-19 trend ještě prohloubila. Řešením je podle svazu utlumení růstu nákladů, například při některém preventivním očkování proti covidu. Novinářům to dnes řekl prezident svazu Ladislav Friedrich.