Koronavirus ONLINE: 470 nakažených za svátek v Česku. A od EU dorazily „covidové“ miliardy

Americká ministryně financí Janet Yellenová naléhala na Kongres, aby vládě zvýšil dluhový limit. Příslušný návrh zákona, který by to umožnil a který by mimo jiné udržel financování vládních úřadů, Senát v noci na dnešek zablokoval.

„Byla by narušena plná víra a kredit Spojených států, naše země by také pravděpodobně čelila finanční krizi a hospodářské recesi,“ řekla ministryně k možnosti, že se limit pro zadlužení nezvýší do 18. října. V takovém případě by podle ní vzrostly také úrokové sazby: „A úroky, které platí běžní Američané za hypotéky, auta a kreditní karty, by se pak zvýšily,“ řekla.