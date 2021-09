Koronavirus ONLINE: 442 případů za pátek v Česku. A na výzkum covidu půjde více peněz

Za předchozích sedm dnů přibylo v Libereckém kraji 43 nově potvrzených případů koronaviru. To je nejméně za posledních pět týdnů. Sedmidenní přírůstek v přepočtu na 100.000 lidí je na deseti případech, před týdnem byl na 14. Nadále klesá zájem o očkování, za posledních sedm dnů dostalo vakcínu 2906 lidí, zhruba o 700 méně než o týden dříve. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

I přes klesající zájem o očkování nadále zůstane v provozu největší očkovací centrum v Libereckém kraji, které je v Liberci v budově vedle krajského úřadu. Původně mělo být v těchto prostorech jen do konce září, kraj ale pronájem nemocnici prodloužil do konce letošního prosince. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je to i kvůli chystanému očkování třetí dávkou. „Přestože oficiální politika státu je, že to budou očkovat praktici, tak my, na úrovni krizového štábu kraje a po komunikaci s nemocnicemi, jsme tady k té možnosti skeptičtí. Takže chceme mít kapacitu připravenou pro to, abychom ty lidi naočkovali,“ uvedl hejtman.

Nových případů covidu-19 v kraji denně přibývá maximálně do deseti, jen několik se jich objevilo ve školách. „V karanténě je šest tříd ze šesti různých škol, z toho jedna je střední,“ uvedla dnes pro ČTK krajská mluvčí hygieniků Zuzana Balašová.