Koronavirus ONLINE: 409 případů za sobotu v ČR. A reprodukční číslo stoupá

V Izraeli pokračují s kampaní k očkování, chtějí, aby si co nejvíce lidí nad 12 let nechalo podat třetí posilňující dávku vakcíny, a to i navzdory varováním Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta tvrdí, že dřív než začnou bohaté země rozdělovat třetí dávky, měly by se nejprve proočkovat chudší země.