Karanténa se dotkne 60 milionů Italů

„Chystám se podepsat dekret, který bychom mohli shrnout do věty ‚Zůstávám doma‘. Itálie se stane ochrannou zónou,“ prohlásil premiér Giuseppe Conte před novináři. „Všichni se musíme něčeho vzdát. Epidemii zvládneme, pokud přijmeme ještě drastičtější opatření k ochraně našich obyvatel, nebudeme vytvářet (dílčí uzavřené) červené zóny, nýbrž celá Itálie se stane ochrannou zónou,“ uvedl Conte. Nelze podle něj ztrácet čas.

Neměla by se omezovat veřejná doprava. Lidé by tak podle Conteho měli mít možnost se dopravit do zaměstnání. Zpřísnění opatření premiér oznámil krátce poté, co civilní ochrana oznámila nejnovější údaje o šíření koronaviru. V Itálii už se potvrdilo od minulého měsíce 9172 případů nákazy, z toho 463 osob zemřelo. V současnosti je potvrzeno 7985 nakažených, 724 lidí se dosud z nákazy zotavilo.