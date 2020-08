Koronavirus ONLINE: 399 nových případů za jediný den v ČR. A zčervená Chorvatsko?

Starostové a nezávislí (STAN) chtějí prosadit jednorázový příspěvek 6000 korun pro samoživitele a samoživitelky a pro rodiče pobírající rodičovský příspěvek. Chtějí jim tím kompenzovat dopady letošní epidemie koronaviru, uvedlo dnes hnutí v tiskové zprávě. O podpoře pro příslušný návrh zákona bude STAN vyjednávat s dalšími sněmovními stranami. Vláda jedná o jednorázovém příspěvku 6000 korun k důchodům, také ho zdůvodňuje koronavirovou krizí.

Podle STAN znamenala jarní opatření proti koronaviru velký zásah do fungování domácností samoživitelek a samoživitelů. „Byl to pro jejich domácnosti obrovský zásah. Museli zůstat s dětmi doma, a to výrazně zvýšilo náklady a mnohdy v důsledku toho přišli i o práci. Pokud se tito lidé dostanou do dluhových pastí, těžko se to bude napravovat. Neměli bychom to dopustit," uvedl předseda hnutí Vít Rakušan.