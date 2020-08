Koronavirus ONLINE: 399 nových případů za jediný den v ČR. A úleva pro Babišovu poslankyni

Poslankyně Monika Červíčková (ANO) měla negativní test na koronavirus, řekla to Blesk Zprávám. Společně s další desítkou lidí je v karanténě kvůli nákaze bývalé ministryně Karly Šlechtové (za ANO), se kterou sdílí kancelář v Poslanecké sněmovně. Přiznala, že karanténa ovlivnila celou rodinu. „Já byla vcelku v klidu, spíš moje okolí začalo být nervózní. Manžel zůstal na home office do doby výsledku.... péče o tchána 91 let se nám tím čekáním komplikovala. Já jsem v karanténě do 2/9, to půjdu znova na kontrolní test. Ukončení karantény bude na základě tohoto testu. Snad bude výsledek testu rychleji,“ řekla Blesk Zprávám Červíčková.