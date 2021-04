Koronavirus ONLINE: 3843 případů za pondělí, číslo R stoupá. A „fronta“ na očkování úředníků

V Česku v pondělí přibylo 3843 nově potvrzených případů koronaviru. Reprodukční číslo, které určuje, kolik lidí nakazí jeden člověk, překročilo kritickou hodnotu 1. Pokud je pod ní, znamená to, že epidemie zpomaluje. Roli ve výpočtu ale sehrály Velikonoce. Osm ze 14 českých ministerstev využilo nabídku krizového štábu a zaslalo seznam klíčových zaměstnanců, kteří by měli dostat přednostní očkování proti covidu-19. Uvedl to Deník N, vakcínu by měli dostat v dubnu a květnu. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.