Koronavirus ONLINE: 384 případů za úterý. Covid pasy mají zelenou a od léta roušky jen v MHD a obchodech

Loni se do kin prodalo 6,38 milionu vstupenek, třetina proti roku 2019.

Tržby poklesly také téměř o dvě třetiny. Kvůli pandemii tak v uplynulém roce navštívilo tuzemská kina nejméně diváků v historii České republiky. V tiskové zprávě to dnes uvedla Asociace producentů v audiovizi. V roce 2019 do kin zavítalo přes 18,3 milionu návštěvníků a šlo o nejlepší výsledek od roku 1993, kdy do kin dorazilo bezmála 21,9 milionu diváků. Tržby se meziročně zvýšily o 15 procent na 2,6 miliardy korun.

Ve čtvrtek se otevřou v Česku po malých kinech i multiplexy a filmaři lákají na rekordní počet téměř 20 českých distribučních premiér celovečerních filmů. K tomu jde do kin i více než deset českých dokumentů. Kina byla zavřená osm měsíců od 12. října do 9. června. Zatím však bude možné naplnit v sálech pouze polovinu sedadel. Při vstupu do kina se budou moci lidé prokázat osvědčením o očkování, všemi druhy testů na koronavirus včetně samotestů nebo čestným prohlášením. V kinech se musejí dodržovat platná opatření nařízená vládou.