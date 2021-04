Koronavirus ONLINE: 3697 případů za středu. A léto už bez roušek, naznačil Arenberger

Obnovit docházku do školek v plném rozsahu podle ministerstva zdravotnictví zatím kvůli epidemii není možné. Požadavek lesních školek o výjimku, podle které by skupiny předškoláků mohly v malých školkách do povoleného počtu 15 osob doplňovat ostatní dětí, by tak byl diskriminační k dětem v klasických mateřských školách (MŠ). Na dotaz ČTK to dnes napsala mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová. Odkázala rovněž na ministerstvo školství (MŠMT), do jehož resortu lesní školy spadají. Podle jeho mluvčí Anety Lednové je ale vyhodnocení epidemiologické situace pouze na posouzení ministerstva zdravotnictví.